Победителят в „Игри на волята” Миро: Хейтът е само в социалните мрежи

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Победителят в седмия сезон на „Игри на волята” Мирослав призна по Нова телевизия, че е знаел, че това е най-популярното предаване в България, но едва след края му е разбрал силата на емоцията, с която хората го следят. В сутрешния блок на Нова телевизия той призна, че не е смятал, че ще го изберат за участие, защото смята, че е скучен.

За жена ми „Игри на волята” бяха по-тежки, защото тя беше бременна, докато аз се състезавах, коментира Миро.

Той коментира също, че хейтът, който се изля срещу него в социалните мрежи,защото победи всеобщия любимец Калин, е само там. Иначе хората, които го срещат на улицата, са изключително любезни и споделят, че е станал герой за децата.

