Победителят в „Игри на волята” Миро качил 13 кила в Резиденцията

Една от честите теми за обсъждане около „Игри на волята” е за загубата на тегло от участниците, когато останат без храна. Рядко обаче се споменава какво се случва, когато те отидат в Резиденцията, където има изобилие на храна.

Точно това разкри победителят в „Игри на волята”7 Мирослав. Той призна, че по време на престоя си там той качил 13 кг за нула време. Той подчерта, че това е било съзнателно, защото преди това е бил отслабнал изключително много и всъщност си възстановил неглото при влизането.

„Ядях постоянно, тялото ми беше като гъба, изсмукваше всичко”, коментира Миро при Гала в „На кафе”.

Той каза също, че да играеш в коалиция само с единия пол в „Игрите” е грешка и намалява възможностите за победа. Мирослав оцени като своя грешка две неща - аферата с Томи и храната, набавена от близък магазин, а също и това, че е гласувал срещу Калин, след което е станал мишена на нападки.

„Не съм излъгал, не съм нагрубил и не съм предал никого”, заяви гордо победителят.

