Побеля, но не от сняг на 17 август в съседка на България

Кадър Фб

Мощна градушка покри като сняг съседка на България.

В части от Румъния гледката е умопомрачителна.

В окръг Марамуре се изсипа силна градушка.

Хората в коментарите дори се чудят дали видеото е реално.

