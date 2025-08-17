Побеля, но не от сняг на 17 август в съседка на България
17.08.2025 / 22:13 0
Кадър Фб
Мощна градушка покри като сняг съседка на България.
В части от Румъния гледката е умопомрачителна.
В окръг Марамуре се изсипа силна градушка.
Хората в коментарите дори се чудят дали видеото е реално.
