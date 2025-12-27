Почернен баща за трагедията на релсите край Сливен: Дрехите на дъщеря ми хвърчаха в каруцата

Кадър БНТ

"Петел" следи какво се случва след фаталния инцидент на жп релсите край Сливен.

Не знам как е станало. Не мога да си спомня какво стана. Това каза пред БНТ Стефан Иванов - мъжът, управлявал каруцата, която бе блъсната от влак на жп прелез в Сливен.

Блиц припомня, че дете на 2 години и 35-годишната му майка загинаха днес преди обяд в района на сливенския квартал „Дебелата кория“.

В каруцата са се возили 5 или 6 души. Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими, конят също.

Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, за да си купят храна. Една от вероятните причини за тежкия инцидент е, че краят на каруцата т.нар. опашка влиза в досег с влака.

"Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята, малката, и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана", каза Стефан Иванов.

По случая е образувано следствено дело.

