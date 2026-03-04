Почернена майка: МВР опитва да спре протест в Пловдив

Кадър БНТ

Насрочен протест разбуни духовете в града под тепетата.

МВР се опитва да спре насрочения за четвъртък протест срещу назначаването на уволнения шеф на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов на същата длъжност. Това обяви майката на убития Митко от Цалапица - Атанаска Бакалова. Тя заяви, че връщането на Васил Костадинов на поста в ОДМВР-Пловдив е подигравка с паметта на детето ѝ.



Служебният вътрешен министър Емил Дечев я поканил с есемес на среща в кабинета си, но тя е отказала да отиде и от своя страна го е поканила да дойде на демонстрацията, планирана за 18 ч днес, за да чуе исканията на хората. В протеста ще участва и бащата на Сияна, който каза, че връщането на Костадинов е второто убийство на Митко и майка му, пише "Труд".



С хора от сдружения “Ангели на пътя” и “Сияние” се е свързала пък съпругата на полицейския шеф Костадинов. Тя ги е убеждавала, че мъжът ѝ не е забавил разследването на убийството в Цалапица, а именно той е бил човекът, който е разкрил убиеца. Цитирала е и факти от делото, до които не би трябвало да има достъп, твърди Бакалова.



Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики в гневен пост в интернет заяви, че се оказва безпрецедентен натиск върху хората, заявили участие в протеста. Тя твърди, че когато те не се отказват от принципите си и от правата си, биват зачислявани към “мафията” или поставяни в схемата “ако не си с нас, значи си против нас”.



Според нея подобни действия създават усещане, че институциите реагират бързо срещу гражданите, когато те протестират, но значително по-бавно, когато става дума за тежки престъпления и търсене на отговорност.

Междувременно новоназначеният Васил Костадинов свика работна среща за проблемите на Околовръстното шосе в Пловдив, където стават най-тежките катастрофи с жертви. Преди ден там загина моторист - граничен полицай на служба на летище Пловдив. През ноември м. г. на това място живота си загубиха трима души, пометени от ТИР - двама родители и едното им дете.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!