Почернената майка на Митко от Цалапица: Това е гавра, няма държава

Кадър БНТ, архив

"Петел" следи реакциите след присъдата за жестокото убийство в Цалапица.

„Няма държава! Ще изчакам мотивите и действам към Страсбург. Ще си водя дела докрай. Няма да оставя нещата така. Това е гавра с мен и с детето ми, трябваше доживотен затвор за тази жестокост, той ще излезе след няколко години.“

Това заяви през сълзи Атанаска Бакалова – майката на убития Димитър Малинов от Цалапица, след като Върховният касационен съд окончателно потвърди 17-годишната присъда на Рангел Бизюрев, предава TrafficNews.

Жената е категорична, че е очаквала делото да бъде върнато за ново разглеждане и близнаците Валентин и Борислав Динкови да бъдат привлечени като съучастници в умишлено убийство.

„Надявахме се делото да бъде върнато, да започне отначало и близнаците Валентин и Борислав Динкови да бъдат привлечени като съучастници на Рангел Бизюрев за умишлено убийство. Те на това убийство не дадоха доживотен затвор, на кое друго?“, коментира още Бакалова.

Междувременно Атанаска Бакалова бе депозирала и жалби срещу един от съдебните заседатели в Окръжен съд – Пловдив. По думите ѝ той многократно е публикувал обидни коментари и постове в социалните мрежи по неин адрес, което според нея поставя под съмнение неговата безпристрастност по делото.

Въпреки сигналите ѝ, по твърденията на майката на Митко не са били предприети мерки.

Тя публикува и емоционален пост в социалните мрежи, в който изрази разочарованието си от окончателното решение на съда и недоверието си към институциите.

„Ще се съветвам с адвокатите ми, но на никой не вярвам вече. Какво да им вярвам, министърът на вътрешните работи Демерджиев беше адвокат на директора на полицията Васил Костадинов. На тях ли да вярвам?“, заяви почернената майка.

Върховният касационен съд потвърди 17-годишната ефективна присъда на Рангел Бизюрев за убийството на 24-годишния Димитър Малинов. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Митко от Цалапица беше убит на 20 юли 2023 година, а тялото му бе открито заровено седем дни по-късно. След убийството Бизюрев напусна страната и бе издирван месеци наред. Той беше задържан в Дания и впоследствие екстрадиран в България.

На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив осъди Бизюрев на 15 години затвор, а впоследствие Апелативният съд увеличи наказанието на 17 години. На майката на убития младеж Атанаска Бакалова бяха присъдени 130 000 лева обезщетение, а по 100 000 лева трябва да получат сестрата на Димитър, двете му баби и неговият дядо.

Близнаците Борислав и Валентин Динкови бяха осъдени за лично укривателство, след като помогнали на Бизюрев при заравянето на тялото.

Според върховните съдии по делото правилно е прието, че става въпрос за умишлено убийство, а не за причиняване на смърт по непредпазливост. В мотивите си магистратите посочват, че доказателствата сочат към евентуален умисъл и затова искането на защитата за преквалифициране на деянието е било отхвърлено.

