Почерня от полиция около Гребния канал в Пловдив

Булфото

Безжизнено тяло в извадено от водата в Гребния канал в Пловдив.

Трупът е открит рано тази сутрин. На място има полиция, а районът е отцепен.

По първоначална информация тялото е на жена, пише “Марица”.

То ще бъде откарано в Съдебна медицина. Тепърва ще се установяват причините за смъртта, дали става въпрос за инцидент или самоубийство.

