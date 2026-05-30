Почетоха юбиляра Нешка Робева по време на Европейското първенство във Варна

Снимки: Булфото

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева беше специално почетена и получи цветя и подаръци по време на Европейското първенство във Варна по повод 80-ия си рожден ден.

Президентът на БФХГ Илиана Раева връчи на Робева статуетка с поза от нейно съчетание - дело на скулптура Александър Давидов.

На церемонията в Двореца на културата и спорта присъстваха още кметът на Община Варна Благомир Коцев, президентът на Европейската гимнастика Фарид Гаибов, гимнастичките Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчъл Стоянов, директорът на ДКС Минко Христов и Елисо Бедошвили, президент на Техническия комитет към Европейска гимнастика.

"Името на Нешка Робева завинаги ще остане символ на просперитета и славата на българската художествена гимнастика. Всички ние отправяме едно огромно благодаря за всеотдайността, с която неуморно сте се борили за големите успехи на българските гимнастички. Благодарим ви за професионализма, патриотизма и безценния принос към развитието на българската и световната художествена гимнастика. Благодарим ви, че проправихте път на поколения български състезателки, които и днес достойно продължават вашето наследство. За всички нас вашият принос към този красив и изключително труден спорт е безценен. Като треньор създадохте поколения елитни гимнастички и шампионки, заслужили прозвището „златните момичета“ и прославили България по целия свят", каза Илиана Раева.

"Пожелаваме ви много здраве, щастливи и светли дни, както и още дълги години да бъдете сред нас, за да се радваме заедно на успехите на българските гимнастички - наследници на вашето трудолюбие, талант и ярко присъствие. Честит юбилей!", добави тя.

"Уважаема госпожо Робева, аз бях една от щастливките, които имаха възможността да се докоснат до вашия уникален талант. Благодаря ви за невероятните моменти, които ще пазя и нося винаги в сърцето си. Огромно благодаря!", завърши Раева.

"Разбирате колко съм развълнувана. Току-що чух думите, че съм част от историята на този Дворец. През 1969 година открихме състезанието тук и точно, като Стили, спечелих вицешампионската си титла, благодарение на варненци, които издигнаха прочутото „Нешка няма грешка“, а аз наистина не сгреших. През 1987 година тук имахме най-успешното Световно първенство, защото спечелихме всички златни медали, отново благодарение на невероятната подкрепа на варненската публика. И всеки път, когато идвах с шоуто си, идвах с огромна радост във Варна, защото знаех, че ме очакват хора, които обичат това, което правя. Благодаря ви и успех на всички деца!", каза Нешка Робева.

Президентът на Европейската гимнастика Фарид Гаибов й връчи специален плакет с нейното име.

"От името на цялата Европейска общност бих искал да Ви благодаря за всичко, което сте направили за спорта", каза Гаибов.

"За мен е истинска чест да ви поздравя по повод вашата 80-годишнина и да ви приветствам с добре дошла отново в морската столица - град, който е сред най-важните исторически и съвременни центрове на българската и световната художествена гимнастика и е пряко свързан с вашия професионален път. Нека вашият житейски пример и безспорни успехи вдъхват още повече увереност и сили на българските гимнастички да покажат най-доброто от себе си по време на този шампионат", каза и кметът на Варна Благомир Коцев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!