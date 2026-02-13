Почина Делян Христов – Скафандъра, най-големият фен на „Дунав“ Русе

Снимка: FC Dunav Ruse / Facebook

Тъжна вест разтърси футболната общност в Русе днес.

Отиде си един от най-верните привърженици на местния отбор – Делян Христов, известен сред феновете с прозвището "Скафандъра". Новината съобщиха от ръководството на ФК Дунав, видя dunavmost.com.

"С огромна мъка и прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна Делян Христов – „Скафандъра“, един от хората, чийто живот бе неразривно свързан със „синьо-бялата“ идея", се казва в официалното изявление на клуба.

От стадиона споделят, че загубата не е само за трибуните, но и за духа на отбора. Неговото отсъствие ще се усети осезаемо при всяко домакинство на тима, където той е бил неизменна част от подкрепата за "драконите".

"Клубът губи не само фен, но и част от своята душа. Неговото присъствие ще ни липсва при всяко домакинство, но духът му ще продължи да живее във всяко скандиране на името на Дунав", допълват от футболната управа.

Близки, приятели и съмишленици ще могат да си вземат последно сбогом с Делян Христов утре. Погребението ще се състои на 13 февруари (петък) от 12:30 часа в гробищен парк "Чародейка".

Ръководството, футболистите и служителите на Дунав изказаха своите най-искрени съболезнования на опечаленото семейство и приятелите на починалия.

