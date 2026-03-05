Почина най-старият ютюбър в Германия

кадър и видео: MarmeladenOma, youtube

Тя започва интернет кариерата си, когато е на повече от 80 години – както „бабата с конфитюра“ (Marmeladeoma), Хелга Софи Йозефа от Германия чете приказки на живо, разказва истории от детството си и отговаря на въпроси на своите зрители.

Тази мила баба с нежен глас почина на 94-годишна възраст, съобщи „Билд“, цитирани от Бтв.

Със своето любящо и спокойно поведение тя спечели сърцата на над половин милион последователи в социалните мрежи. Нейният внук Яник (24) я подкрепяше с техническите аспекти на заснемането, обработката и публикуването на видеата.

Пикът на нейната популярност беше през 2017 г. В следващите години тя получи различни награди за онлайн присъствието си, включително „Златната кокошка“ в категорията „Онлайн звезди“ през 2019 г.

Тъжната вест за смъртта ѝ съобщиха нейните близки: „Имаме много тъжна новина. В сряда, 4 март, в 17:12 ч., нашата скъпа Marmeladenoma почина неочаквано. Бяхме до нея. Нейната любяща природа, съпричастност и доброта, и не на последно място нейните приказки, ни дадоха толкова много!“

През 2023 г., под псевдонима си Marmeladenoma Хелга Софи Йозефа публикува книгата си „Животът ми (не) е приказка“. В нея тя преплита детските си спомени с приказки, които са я съпътствали в житейския ѝ път.

Хелга има четири деца, четирима внуци и шестима правнуци.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!