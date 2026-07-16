Почина 14-годишното момиче от катастрофата край Мъглиж

Кадър Джемини

Общината обявява тридневен траур в памет на 14-годишното момиче

След едноседмична борба на медицинските екипи, 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж на 9 юли, е починало, съобщават от БНР. В памет на детето местната администрация обявява дни на национална скръб на местно ниво, а поклонението предстои в края на седмицата.

Фаталният инцидент и алкохолът

Тежкият пътнотранспортен инцидент се случи в началото на месеца, когато на Подбалканския път се сблъскаха камион и лек автомобил. При удара на място загина бащата на 14-годишното дете, който е управлявал колата. Последващите експертизи установиха шокиращ факт – мъжът е седнал зад волана с 2,07 промила алкохол в кръвта.

Медицинската борба

Веднага след катастрофата момичето беше прието в Университетската многопрофилна болница в Стара Загора в критично състояние. Заради тежестта на травмите се наложи спешното му транспортиране с медицински хеликоптер до столичната болница "Пирогов". Въпреки усилията на лекарите в София в продължение на седмица, детето не е успяло да се пребори за живота си.

Дни на траур в Мъглиж

Трагедията потресе жителите на община Мъглиж. По този повод местната власт предприема действия за почитане на паметта на жертвата.

"Заради трагично погубения млад живот община Мъглиж ще обяви тридневен траур", информира кметът на общината Душо Гавазов.

Поклонението ще се състои на 17 юли от 11:00 часа в манастира "Св. Николай" край град Мъглиж.

Редактор "Екип на Петел",

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