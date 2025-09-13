Почина 16-годишното момче, прегазено край Русе

снимка: Булфото

Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от пастрока си в русенското село Басарбово. Това потвърдиха от лечебното заведение в града.

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко, предава БНТ.

Инцидентът стана на 19 юли вечерта около 20:00 часа, когато след употреба на алкохол между 43-годишния мъж и жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им.

След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от мъжа, който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето. Ударил го с предната част и преминал през него. Вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието.

