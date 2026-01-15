Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в "Пирогов"

Булфото

Почина 200-килограмовият пациент, който беше приет в събота.

Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина, съобщиха от лечебното заведение, предаде "Дарик".

От там припомнят, че мъжът постъпи по спешност в събота, 10 януари, през пироговската противошокова зала с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. Въпреки това, пациентът почина.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!