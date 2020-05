Почина 22-годишна звезда на "Нетфликс". Хана Кимура е открита мъртва

Причината за смъртта не е оповестена, но в петък момичето е публикувало в "Инстаграм" снимка с надпис "сбогом"

Японската звезда и професионален борец от шоуто "Къща с тераса" на "Нетфликс" Хана Кимура е открита мъртва, предаде Вести.

Причината за смъртта не е оповестена, но в петък момичето е публикувало в "Инстаграм" снимка с надпис "сбогом".

Освен това, наскоро Хана Кимура публикува в "Туитър" записи, които предизвикаха безпокойство сред феновете.

Момичето е било изправено пред тормоз в социалната мрежа и болезнено е преживявало това.

The world of Professional Wrestling lost a great one today.

She was a great wrestler.

And a great person.



Cyberbullying is not the way to do things. Please, think about others.

Be kind to everyone.



From all of us at Courage Pro Wrestling, May you Rest In Peace #HanaKimura pic.twitter.com/jbXpgtPqd3