Почина 25-годишният футболист Джейдън Адамс, играл на Мондиал 2026 за тима на Южна Африка

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Полузащитникът Джейдън Адамс, който през миналия месец игра на Световното първенство по футбол с Южна Африка, е починал на 25-годишна възраст. Информацията бе публикувана първо от Soccer Laduma, а по-късно и от Johannesburg Sunday World.

Причините за смъртта на футболиста на Мамелъди Сундаунс все още не са установени, посочва БТА.

Адамс премина в редиците на Мамелъди през 2025 г. и записа 27 мача за отбора. Преди това той бе част от Стеленбош, където прекара пет сезона. За РЮА Адамс има девет мача, три от които в груповата фаза на Мондиала. Той обаче не игра срещу Канада в елиминациите.

Редактор "Екип на Петел",

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