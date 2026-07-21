Почина 47-годишната жена, блъсната от 19-годишен шофьор в Бургас
Снимка Булфото
Почина 47-годишната жена, блъсната от 19-годишен шофьор в Бургас, съобщиха от полицията.
Припомняме, че инцидентът е станал на 18 юли на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, пише novini.bg.
47-годишната жена е пресичала пешеходна пътека и е била ударена от колата.
Тя е починала на 20 юли в УМБАЛ-Бургас, където беше настанена с опасност за живота.
По случая се води разследване.
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