Снимка Булфото

Почина 47-годишната жена, блъсната от 19-годишен шофьор в Бургас, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 18 юли на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, пише novini.bg.

47-годишната жена е пресичала пешеходна пътека и е била ударена от колата.

Тя е починала на 20 юли в УМБАЛ-Бургас, където беше настанена с опасност за живота.

По случая се води разследване.

Редактор "Екип на Петел",

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