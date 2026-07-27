Почина 52-годишна жена, блъсната от моторист с "Кавазаки Нинджа"

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Бургазлийката си отиде ден след зловещия удар

Тъжна вест дойде от хрониката на ОДМВР- Бургас. Смразяващият инцидент, при който моторист блъсна пешеходка в Бургас, се оказа фатален.

Флагман.БГ съобщи за сблъсъка минути, след като той се случи в петък сутринта. За жалост нараняванията на жената се оказаха необратими.

Ето и официалната информация от ОДМВР:

"На 24.07. около 09.02 ч. на бургаската улица "Цар Симеон" №50 в посока ул. "Св.Св. Кирил и Методий", мотоциклет "Кавазаки Нинджа", управляван от 31-годишен бургазлия, поради невнимателност и непредпазливост, блъска неправилно пресичащата пътното платно 52-годишна пешеходка от Бургас.

Мотоциклетистът е с фрактура на лявата пета, без опасност за живота.

Пешеходката със счупен таз е настанена за лечение в отделение "Реанимация" към бургаска болница, където на следващия ден починала.

Мотоциклетистът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете пробили били отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство".

Редактор "Екип на Петел",

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