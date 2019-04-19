Почина 7-годишното момиченце, изоставено в пловдивска болница

Източник и снимка trafficnews.bg

Почина 7-годишната Ст., която беше изоставена от родителите си в УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив. Момиченцето е издъхнало вследствие на сърдечната недостатъчност и получен белодробен оток, съобщиха за TrafficNews.bg от лечебното заведение.

Припомняме, че детето страдаше от кардиомиопатия и единственият му шанс за спасение бе сърдечна трансплантацията. То бе настанено в Детската неврология, тъй като имаше и неврологичен проблем и получаваше гърчове. Тази сутрин състоянието на момиченцето се е влошило и то е било преместено по спешност в Интензивно отделение. Часове наред лекарите са се борили за живота му, но в късния следобед то е починало.

Междувременно много хора, трогнати от историята на Ст., са започнали да носят дрешки и лакомства. Сега даренията ще бъдат разпределени между други нуждаещи се пациенти.

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