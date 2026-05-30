Почина 82-годишният мъж, пострадал при тежката катастрофа край Габрово

30.05.2026 / 19:10 0

Снимка: Булфото

2-годишен мъж, който по-рано днес пострада при тежка катастрофа на околовръстния път на Габрово, е починал в следствие на получените травми, информират от полицията.

В участъка, в който се случи инцидентът, движението беше затруднено, но вече е възстановено.

Изясняват се причините за катастрофата, при която възрастният шофьор рязко навлязъл с автомобила си в другата лента и се ударил в насрещно движещата се кола, а след това се преобърнал край пътя, посочва БНР.

