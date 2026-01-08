Почина Андрей Пръмов

Кадър Бг он ер

Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов, предаде БГНЕС.

Андрей Пръмов бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".

Пръмов беше женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!