Почина Боб Уиър

Снимка Пиксабей

Музикалният свят потъна в траур.

Боб Уиър, китарист на Grateful Dead, почина на 78 години. Тъжната вест беше съобщена на официалната страница на музиканта, предадоха световните агенции.

Според публикацията причината за смъртта му са хронични белодробни проблеми.

Уиър е един от членовете на оригиналния състав на бандата при основаването ѝ през 1965 г. в Порто Алто, Калифорния. За основател на Grateful Dead официално се смята Джери Гарсия, който почина през 1995 г., след което групата окончателно прекрати дейността си, пише btv.bg.

Боб Уиър постъпва в групата още като тийнейджър – 17-годишен, и получава прякора „хлапето“. Написал е или е съавтор на емблематични песни на Dead като Sugar Magnolia, Truckin, Cassidy и Throwing Stones.

През кариерата си той е удостоен с наградата Kennedy Center Honors, с „Грами“ за цялостно творчество и е въведен в Залата на славата на рокендрола.

Grateful Dead стават известни със своя жанров фюжън от рок, джаз и фолк, който се превръща в символ на контракултурното поколение от 60-те години. Сред най-емблематичните им песни са Uncle John’s Band, Casey Jones и Touch of Grey.

През юни миналата година Уиър изнесе концерт в Лондон – първият след 20-годишна пауза, като се качи на сцената на „Роял Албърт Хол“ заедно с Кралския филхармоничен концертен оркестър и своята група Wolf Bros.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!