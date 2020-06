Почина Бони Пойнтър изпълнителката на "I'm so excited"

Кадър YouTube

Певицата Бони Пойнтър, която заедно със сестрите си основава групата "The Pointer Sisters", почина на 69-годишна възраст, съобщават световните агенции, позовавайки се на американски медии.

Анита Пойнтър, цитирана от сп. "People", споделя, че сестра ѝ е починала в понеделник сутринта. Семейството не разкрива причината за кончината ѝ, пише dir.bg.

"Съкрушени сме. Молете се за нас", казва Анита.

"The Pointer Sisters" бележи най-големите си успехи през 70-те и 80-те години на миналия век с хитове като "Fire", "Say So", "He's So Shy", "Slow Hand" и "I'm So Excited". През 1975 г. дамската формация печели първата си награда "Грами" с песента "Fairytale".

Четирите сестри Рут, Анита, Бони и Джун започват да пеят в госпъл хор в Окланд, Калифорния, където родителите им работят като църковни проповедници.

От 1971 г. се изявяват като беквокалистки за други групи. Две години по-късно излиза първият им от над 15 албума, озаглавен "The Pointer Sisters".

Бони Пойнтър напуска групата в края на 70-те години, за да гради самостоятелна кариера. Най-големият ѝ хит като солова изпълнителка е "Heaven Must Have Sent You".

Тази година Анита и Бони Пойнтър записаха песента "Feel Like June" в памет на сестра им Джун, починала от рак на 52-годишна възраст през 2006 г.

"Ако се отнеме свободата на словото, тогава тъпите и мълчаливи могат да бъдат водени като овце на клане." Джордж Вашингтон

Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, върху които се крепи ЕС.

Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.

Неспазването на тези принципи подкопава устоите и разяжда като злокачествен тумор ДНК-то на съюза. Води до напрежение в обществото ни.

Свободата на Словото е защитена и гарантирана от Основния закон, на който се крепи цяла България - Конституцията.

Призоваваме за спазване на предписанията и мерките, но чрез осъзнатост, а не чрез настойчиво всяване на паника и страх.

Пазете възрастните и хронично болните хора.

Нечистоплътно и опасно е използването на страха на хората за трупане на политически рейтинг.

Информирайте се от достоверни източници!

Не вярвайте на агенция "Една Жена Каза". Търсете първоизточника извора на информацията в чуждите медии! Не вярвайте на всеки преводен материал без да видите оригинала. Не вярвайте на всеки материал в чуждите медии.

Те често търсят сензации и драматизъм, защото, за разлика от повечето медии в България, се намират в реална пазарна конкурентна среда и темата "Ковид 19" им носи предимство над останалите, посещаемост, гледаемост, тираж и пари. Доверете се на разума си, а не на емоциите и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!