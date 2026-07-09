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Почина Бони Тейлър

09.07.2026 / 12:17 1

Кадър Ютуб

Легендарната британска певица Бони Тайлър почина на 75-годишна възраст, съобщи „Би Би Си“, позовавайки се на официално изявление на нейното семейство и екип.

„С огромна тъга семейството и екипът на Бони съобщават, че тя неочаквано е починала снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, за което е била лекувана“, се казва в изявлението, предаде Нова тв

Близките на изпълнителката призовават за уважение към личното им пространство в този тежък момент, като допълват, че по-късно ще бъде разпространена допълнителна информация.

Бони Тайлър остава една от най-разпознаваемите певици в световната музика с емблематични си хитове като Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache.


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Off Road (преди 4 минути)
Рейтинг: 59905 | Одобрение: 14130
It's a Heartache, Bonnie, RIP.

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