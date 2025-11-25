Почина Буфон - легенда на "Милан"

Пиксабей

На 95 години е починал легендарният вратар на Милан Лоренцо Буфон. Причина за смъртта е сърдечен арест, съобщават италианските медии, предаде Блиц.

Той е втори братовчед на дядото на Джанлуиджи Буфон.

Лоренцо играе 10 сезона в Милан, записва 300 мача и печели четири пъти титлата в Серия „А“ през 50-те години на миналия век.

След един сезон в Дженоа той преминава в Интер, където за три години има 90 двубоя и една шампионска титла.

Лоренцо Буфон е играл още за Портогруаро, Фиорентина и Ивреа. За националния отбор на Италия има 15 мача в периода 1958 – 1962. Капитан и титуляр за "адзурите" на Мондиал'62 в Чили. Бил е съпруг на италианската актриса Еда Кампаньоли.

