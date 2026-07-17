Почина "Дамата с гълъбите" от "Сам вкъщи"

Кадър Х

Носителката на „Оскар“ Бренда Фрикър почина на 81-годишна възраст

На 81-годишна възраст почина носителката на „Оскар“ Бренда Фрикър, позната с ролите си в „Сам вкъщи 2“ и „Моят ляв крак“, предаде Нова тв.

Сред многобройните си роли Бренда Фрикър ще остане най-запомнена с образа на Дамата с гълъбите в емблематичния филм „Сам вкъщи 2“ от 1992 г., където си партнира с Маколи Кълкин.

В касовия хит Бренда Фрикър се превъплъщава в образа на затворена и бездомна жителка на Сентръл Парк, която се сприятелява с Кевин Макалистър.

Нейният агент съобщи, че тя е починала след период на влошено здравословно състояние. „Никога повече няма да видим човек като нея, а светът е по-беден без нея. За мен беше чест да я познавам, да я обичам и да работя с нея. Тя винаги ще има специално място в сърцето ми, както и в сърцата на толкова много почитатели на киното и телевизията по целия свят“, каза той в изявление.

Brenda Fricker, Oscar-winning actress and beloved ‘Home Alone 2’ Pigeon Lady, dead at 81 https://t.co/7xvFX1d44b pic.twitter.com/LxLe9Cik63 — New York Post (@nypost) July 17, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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