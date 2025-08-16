Почина Даниела Анева

снимка: Пиксабей

След кратко боледуване почина дългогодишният началник на отдел „Местни данъци и такси“ в община Радомир Даниела Анева.

Кметът Кирил Стоев от свое име и на целия екип на общината изказа събилезнование на близките.

В социалните мрежи той написа:

„Тя бе дългогодишен служител, отдаден професионалист и уважаван човек, чиято работа остави видима следа в развитието на администрацията.

От мое име и от името на целия екип на Общинска администрация Радомир изказваме най-искрените си съболезнования на семейството и близките“.

Поклонението ще се състои на 17 август 2025 г. от 13ч. в Централния гробищен парк на град Перник, допълва Струма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!