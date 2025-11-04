снимка: Пиксабей

На 89-годишна възраст почина Даян Лад - трикратно номинираната за награда „Оскар“ актриса и майка на холивудската звезда Лора Дърн, съобщава "Асошиейтед прес".

Новината съобщи дъщеря ѝ, която в изявление посочи, че даян е издъхнала в дома си в Охай, Калифорния, заобиколена от близките си. Дърн, която нарече майка си "невероятен герой" и "истински дар за децата си", не посочи причина за кончината на актрисата.

„Тя беше най-прекрасната дъщеря, майка, баба, актриса, артист и съпричастен дух, какъвто сякаш само сънищата могат да създадат. Бяхме благословени, че я имахме. Сега тя лети с ангелите“, написа Дърн, видя Нова тв.

Даровита актриса, изявяваща се успешно едновременно в комедии и драми - Лад има дълга кариера в телевизията и театъра, преди да пробие в киното с филма на Мартин Скорсезе от 1974 г. „Алис вече не живее тук“. За ролята си на язвителната, откровена Фло - тя получава номинация за „Оскар“ за поддържаща актриса и през следващите десетилетия се появява в десетки филми.

Сред многобройните ѝ роли се открояват тези в „Чайнатаун“, „Основни цветове“ и още два филма, за които получава номинации за най-добра поддържаща актриса — „Диво сърце“ и Rambling Rose.

