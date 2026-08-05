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Почина Димитър Шумналиев

05.08.2026 / 11:05 0

Кадър БНТ 

След дълго боледуване почина известният журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му, предаде БНТ.

Шумналиев, роден на 3 март 1947 г., е член на Съюза на българските писатели, работил в знакови издания като "Отечествен фронт", "Труд", "Народна култура".

Поклонението ще бъде в петък.

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