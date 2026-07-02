Почина Димитрина Къндева
Снимка Фейсбук, БФХГ
Напусна ни Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика.
От Българската федерация по художествена гимнастика се сбогуваха с нея с пост на страницата си във Фейсбук:
IN MEMORIAM
С дълбока тъга Българска федерация по художествена гимнастика прие новината за кончината на Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика.
Българският спорт загуби личност, посветила живота си на развитието и утвърждаването на аеробиката у нас. Със своята отдаденост, професионализъм и неуморен труд тя спечели уважението на цялата гимнастическа общност и остави след себе си достойно наследство.
Изказваме най-искрените си съболезнования към нейното семейство, близки, приятели, колеги и всички, които имаха честта да работят и да вървят по пътя на спорта заедно с нея.
В този труден момент сме съпричастни към болката на всички, които я обичаха и ценяха.
Поклон пред светлата ѝ памет!
Редактор "Екип на Петел",
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