Почина Димитрина Къндева

Снимка Фейсбук, БФХГ

Напусна ни Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика.

От Българската федерация по художествена гимнастика се сбогуваха с нея с пост на страницата си във Фейсбук:

IN MEMORIAM

С дълбока тъга Българска федерация по художествена гимнастика прие новината за кончината на Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика.

Българският спорт загуби личност, посветила живота си на развитието и утвърждаването на аеробиката у нас. Със своята отдаденост, професионализъм и неуморен труд тя спечели уважението на цялата гимнастическа общност и остави след себе си достойно наследство.

Изказваме най-искрените си съболезнования към нейното семейство, близки, приятели, колеги и всички, които имаха честта да работят и да вървят по пътя на спорта заедно с нея.

В този труден момент сме съпричастни към болката на всички, които я обичаха и ценяха.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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