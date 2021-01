Почина Джери Марсдън

фото: Eric The Fish, Уикипедия

Той бе изключително популярен сред футболните запалянковци. Те го обожават дори само заради една изпята от него песен.

Два от най-популярните футболни клубове на Острова - Селтик и Ливърпул, изразиха своите съболезнования за смъртта на Джери Марсдън, певеца, чиято версия на You’ll Never Walk Alone се превърна в химн на двата клуба.

Заклет привърженик на Ливърпул, той лично изпя песента пред 60 000 гласовити фенове на двата отбора през 2003 г. На „Селтик Парк“ в мач от Купата на УЕФА (сега Лига Европа).

Хитът се пее също и от запалянковците на германския Борусия Дортмунд, а тази година отново звучи често като една от вдъхновяващите песни, даващи надежда по време на пандемията от коронавируса, допълва Дарик.

Ливърпулската банда „Джери енд дъ пейсмейкърс“ е първата, класирала трите си стартови сингъла начело на топлистата на Великобритания през 60-те години на миналия век. Тя обаче се помни най-вече с тяхната версия на You’Never Walk Alone, която се пее мощно от феновете на Ливърпул и Селтик, а по-късно и от тези на Борусия Д, а и на много други отбори по света.



Твърди се, че за пръв път хитът е подет от запалянковците на Селтик след мач с Ливърпул през 1966 г., като той се превръща в символ на европейските нощи на „Селтик Парк“ за зелено-белите от Глазгоу, първият британски носител на Купата на европейските шампиони през 1967 г. (сега Шампионска лига).

