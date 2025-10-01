Почина Джейн Гудол

Кадър фб

Гудол беше и известен защитник на правата на животните

На 91 години почина етологът д-р Джейн Гудол, която беше една от най-известните изследователи на шимпанзета в света. Гудол беше и известен защитник на правата на животните, както и основател на международен инстут за изследвания на животните, носещ нейното име.

Гудол става известна в научната сфера с работата си по изследването и опазването на шимпанзета. Говорители на организацията разказват, тя „е отишла в гората, за да изучава забележителния живот на шимпанзетата – и е излязла от гората, за да ги спаси“. Фондацията тя основава през 1977 година, когато е била на 33 години.

„Откритията на д-р Гудол като етолог донесоха невиждана революция за науката, а тя самата беше неуморен защитник на идеята за възстановяването на нашия природен свят“, се казва в изявление на фондацията от сряда. От организацията допълват, че преди кончината си Гудол е била на обиколка в Калифорния, където е трябвало да участва в редица лекции и научни конференции.

Изследователката беше и близка приятелка на холивудската звезда Клинт Истууд, а през 2024 година 93-годишният актьор взе участие в благотворително събитие под наслов "Причини да вярваш" ("Reasons for hope"), организирано от Гудол.

