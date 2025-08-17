Почина Грег Айлс

снимка: Пиксабей

Американският писател Грег Айлс почина на 65-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Смъртта му е настъпи на 15 август, петък, след дългогодишна битка с рак на кръвта - множествен миелом, съобщи неговият литературен агент Дан Конауей във Фейсбук.

Първоначално диагностициран с неизлечимото заболяване през 1996 г., Айлс не разкрива болестта си до завършването на последния си роман - Southern Man, който бе публикуван през 2024 г., предава БТА.

Сред книгите му са трилърите "Мътрвешки танц", "Кървав спомен", "Мелниците на боговете", "Не заспивай!".

Айлс е роден в Германия, но се премества в Натчез, щата Мисисипи, със семейството си, когато е само на три години, и развива дълбока връзка с този регион. Много от историите му се развиват в Мисисипи.

През март 2011 г. Грег Айлс претърпя разкъсване на аортата и частична ампутация на крака, като прекара осем дни в медикаментозна кома, след като друг шофьор се блъсна в колата му на магистрала. В крайна сметка той се възстанови.

Айлс беше част от музикалната група The Rock Bottom Remainders заедно с авторите Стивън Кинг, Ейми Тан и други, припомня Асошиейед прес.

