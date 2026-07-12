Почина Хамад бин Халифа Ал Тани
Снимка уикипедия, Michał Józefaciuk
Почина бившият емир на Катар Хамад бин Халифа Ал Тани, който изведе страната до позицията на енергийна сила. Шейхът, управлявал 18 години, е издъхнал на 74-годишна възраст, съобщи Al Jazeera. Новината беше потвърдена и от държавния съвет на Катар – Амири Диван.
Хамад бин Халифа Ал Тани, познат в страната като „Емирът баща“, застана начело на Катар през 1995 г. и остана на власт до 2013 г. Тогава той доброволно се оттегли и предаде управлението на своя син – настоящия емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, пише Блиц.
Годините на неговото 18-годишно управление се свързват с мащабната трансформация на Катар – от малка държава, зависима от традиционния риболов и добива на перли, до един от най-влиятелните играчи на световния енергиен пазар.
Под негово ръководство страната разви бързо нефтения и газовия си сектор, привлече инвестиции от водещи международни компании и се превърна сред най-големите производители и износители на втечнен природен газ (LNG).
По време на управлението му беше създадена и международно известната медийна мрежа Al Jazeera, която се превърна в един от най-разпознаваемите медийни брандове в света.
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