Почина Хугас Месропов

Снимка Пиксабей

Отиде си бивш футболист на Спартак и уважаван съдия.

Тъжна вест долетя от Варна - на 78 години ни напусна Хугас Месропов, дългогодишен съдия, спортен деятел и бивш футболист.

Играе като халф в Спартак Варна и има 71 мача и 5 гола за "соколите" в „А“ група. Започва кариерата си в Локомотив Варна, изкарва и един сезон в Светкавица Търговище.

След приключване на своята състезателна кариера Хугас Месропов става съдия и бързо стига до елита, където ръководи 73 мача в периода 1985-1993 г.

Хугас Месропов е и член на Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна“, пише gong.bg.

Екипът на "Петел" изказва съболезнования на семейството и близките на Хугас Месропов. Нека душата му почива в мир!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!