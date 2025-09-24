Почина Клаудия Кардинале

кадър: Once Upon a Time, youtube

Клаудия Кардинале, икона на киното от 60-те години, почина на 87-годишна възраст близо до Париж "в присъствието на децата ѝ" . Това заяви нейният агент пред АФП.

Родена близо до Тунис на 15 април 1938 г. от сицилийски родители, Кардинале е работила с едни от най-известните режисьори като Лучино Висконти, Федерико Фелини и Ричард Брукс, припомня БНТ.

"Тя ни оставя наследство на свободна и вдъхновена жена, както като личност, така и като артист", каза агентът ѝ Лоран Саври.

