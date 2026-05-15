Почина Лазар, кучето, за което се твърдеше, че е най-старо на света

Френски той шпаньол на име Лазар, смятан за „най-старото куче в света“, почина на 30-годишна възраст, съобщи жената, която се е грижила за него.

Лазар, папийон джудже шпаньол с изправени „пеперудени“ уши, е роден на 4 декември 1995 г., съобщи служителката в организация за защита на животните Ан-Софи Моайон. Той е прекарал по-голямата част от живота си с една и съща стопанка. След смъртта ѝ попаднал в приют на благотворителната организация.

29-годишната самотна майка Офели Будол се влюбила в кучето, което било с една година по-възрастно от нея, когато го видяла в приюта миналия месец. Първоначално тя искала да намери домашен любимец за майка си, но вместо това прибрала Лазар у дома при деветгодишния си син и двете си котки.

"Намерили са го до тялото на стопанката му“, разказа тя. "Половин час седях до него, после казах: „Ако никой не иска да го вземе, аз нямам нищо против, стига да се разбира с котките“, каза Будол пред АФП, цитирани от БГНЕС.

Лазар, когото тя наричала "нашето малко бебе дядо", умира само няколко седмици по-късно. "Снощи започна да си отива в ръцете ми. Отиде да се събере с първата си стопанка“, каза тя. На 30 години и пет месеца Лазар носел пелени, вече не чувал и не виждал и спял почти през целия ден.

Португалско куче от породата рафейро до Алентежу на име Боби беше смятано за най-старото куче, след като почина на 31 години през 2023 г., посочва сайтът на „Световните рекорди на Гинес“. Проверка през 2024 г. обаче установи, че няма достатъчно убедителни доказателства за възрастта му.

A French toy spaniel named Lazare thought to have been "the world's oldest dog" has died aged 30, his carer said on Friday.



AFP contacted the Guinness World Records to find out if Lazare had held the record before he passed away on Thursday, but did not receive an immediate…

— Yahoo News (@YahooNews) May 15, 2026

