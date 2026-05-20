Почина Мария Дамова

Дългогодишният музикален редактор и тонрежисьор в радио Пловдив Мария Дамова е починала, съобщиха колегите й.

"Повече от 35 години тя беше дългогодишен музикален продуцент, автор и редактор на множество музикални предавания. Изключителен професионалист, отдадена на професията и радиото, обичана и уважавана от всички нас.

До последно тя беше музикален редактор на предаванията "Преге", "Срещите", "Радио Пловдив – Класик" и на "Звукът на киното. Мария беше човек с огромно сърце, силен дух и енергия, с вкус за красивото и фин усет към детайла. Обучи десетки колеги на професията, която обичаше много. Сбогом, Мими!", написаха от екипа на радиото, предава Трафик нюз.

За Мария Дамова скърби и преподавателят по маркетинг и пиар в Пловдивския университет Любомир Стойчев, работил с нея в електронната медия.

"Вечна памет за един от хората, които окончателно ме влюбиха в радиото и музиката с нейната огромна грижа, буквално майчинска обич, приятелство и изключителен професионализъм. Докато аз съм жив, ще разказвам със синовна обич за нея", сподели той.

