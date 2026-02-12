Почина Мария Франка Фереро - почетен президент на Фереро

Пиксабей

Компанията е с оборот от 19,3 милиарда и 48 000 служители се оттегля



Мария Франка Фереро почина на 87-годишна възраст в дома си в Алба, провинция Кунео. Тя бе съпруга на покойния Микеле Фереро – един от създателите на Nutella и цялата срадкарска група. Мария Фереро заемаше поста почетен президент доживот на Ferrero International, след като на 19 декември миналата година беше единодушно избрана от извънредното общо събрание на компанията. Днес компанията се управлявана от сина им Джовани, предаде БТВ.



Родена на 21 януари 1939 г. в Савильяно, в региона Ланге, Мария Франка Фереро завършва гимназия, след което учи в училището за преводачи в Милано. През 1961 г. започва работа като писмен и устен преводач в компанията в Алба, която по това време е в процес на превръщане в мултинационална група. Според Forbes, нейното нетно състояние се оценява на 2,4 млрд. долара.

С Микеле Фереро, създателя на „Суперкрема“, която по-късно ще стане световноизвестната Nutella, ги свързва любов от пръв поглед. Двамата сключват брак през 1962 г., а година по-късно се ражда първородният им син Пиетро. През 1964 г. на бял свят идва Джовани – настоящият президент на групата, която разполага с 36 производствени предприятия, присъства в над 170 държави и отчита консолидиран оборот от 19,3 милиарда долара към 31 август, с общо 48 697 служители по света.



"Бащата" на Nutella почина на Св. Валентин

Ето как се роди любимият крем за мазане

Последните години от живота ѝ са белязани от тежки лични загуби – първо смъртта на сина ѝ Пиетро през 2011 г. в Южна Африка след заболяване, а след това и на съпруга ѝ през 2015 г. Далеч от публичното внимание тя продължава активната си филантропска дейност, за която получава редица отличия, сред които награда на Националната италиано-американска фондация в САЩ. През 2024 г. е удостоена с орден „Кавалер на големия кръст“ за заслуги към Италианската република. Оставя след себе си сина си Джовани, снахите Паола и Луиза и петима внуци.

През декември извънредното общо събрание на акционерите на Ferrero International – една от двете холдингови компании на групата – променя устава и я назначава за почетен председател доживот. В официално съобщение се посочва, че това решение е израз на признание и благодарност за повече от 27 години като директор и председател, както и за нейната подкрепа и съвети в продължение на над пет десетилетия редом до основателя Микеле Фереро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!