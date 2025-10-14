Почина Мариян Тенчев

Кадър Фб

Оказа се, че туморът не може да бъде опериран и последва нов курс химиотерапия, който изтощи организма му, а болестта продължи да напредва, предаде Флагман.

Граничният полицай от Бургас Мариян Тенчев, който страдаше от рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода, е починал. Тъжната новина огласиха негови колеги преди минути.



Доблестният полицай бе диагностициран в края на миналата година. От януари 2025 г. започна лечение с химиотерапия в Пловдив. Насрочена бе и операция, но по време на хирургичната интервенция се оказва, че туморът е неоперабилен и последва нов курс химиотерапия, който изтощи организма на Тенчев и болестта продължи да напредва.

След множество консултации в България, мъжът бе насочен към лечение в Турция, където през септември се подложи на нова, по-щадяща химиотерапия и серия от специализирани изследвания.

Колегите на Мариян споделят, че той бе сред най-смелите и безкористни мъже. Винаги бил готов да помогне на всеки.

Екипът на Флагман.БГ изказва своите искрени съболезнования на близките, приятелите и колегите на Мариян Тенчев!

