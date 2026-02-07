реклама

Почина Мая Александрова

07.02.2026 / 17:38 0

Кадър Нова тв

Почина младата жена, която се бореше с онкологично заболяване, и на която близки, приятели и непознати оказваха помощ.

Тъжната новина съобщи семейството на Мая Александрова, цитира Нова тв.

Близките ѝ благодарят на всички, които са опитали заедно с тях да я спасят и са оказали подкрепа и помощ в този труден момент. И помолиха да не се изпращат повече средства по сметката на Мая Александрова.

