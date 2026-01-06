Почина Михаел Шумахер - писателят, но заваляха жалейки за пилота от Формула 1

Кадър Фб

Авторът Михаел Шумахер почина на 75 години, но почитта към легендата на Формула 1 вали, предаде ndtv.com

Михаел Шумахер, плодовит американски писател, почина на 75-годишна възраст, което предизвика широко объркване в интернет заради общото му име с легендата на Формула 1 Михаел Шумахер.

Почитта погрешно заля социалните медии, оплаквайки иконата на състезанията.

Михаел Шумахер, уважаван автор от Уисконсин, известен с обширните си биографии, почина на 29 декември на 75-годишна възраст. Новината беше потвърдена от дъщеря му Емили Джой Шумахер, въпреки че причината за смъртта не беше съобщена.

Шумахер е автор на известни произведения като „Франсис Форд Копола: Животът на един режисьор“ , „Кръстопът: Животът и музиката на Ерик Клептън“ и „Дхарма Лайън“, биография на поета Алън Гинсбърг . Други негови произведения, включително „Мистър Баскетбол“, за легендата на НБА Джордж Микан, и „Уил Айснър: Животът на мечтател в комиксите“ , обхващат живота на пионера на графичните романи.

Съобщението за смъртта му обаче предизвика широко объркване онлайн, тъй като името му е идентично с това на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер.

Социалните медийни платформи бяха заляти от почит към легендата на състезанията. „Човекът, митът, легендата @MichaelSchumacher почина“, написа един потребител в X.

Друг каза: „Почивай в мир, Майкъл. Ти си истински герой.“

Един потребител изрази изненада, когато научи, че двама известни личности споделят името Михаел Шумахер, пишейки: „Току-що днес разбрах, че в света има двама души с име Михаел Шумахер.“

Бързо последваха разяснения, тъй като някои потребители посочиха грешката, подчертавайки, че легендата на Формула 1 е все още жива.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!