Почина Михаил Бояджиев

Кадър Фб

Отиде си адвокат Михаил Бояджиев. Това съобщи във Фейсбук бившият външен министър в кабинета на Бойко Борисов Николай Младенов.

"Тъгуваме за Михаил Бояджиев

Загубихме нашия председател, дарител, приятел.

Винаги бе първият харесал и споделил всяка новина на #BCause, винаги насреща с идея за развитие на организацията. Неизменно част от фондацията през всички 30 години като част от Съвета на учредителите, а в последните години – председател на УС.

Пораснахме заедно, заедно съграждахме.

Ще липсва на благотворителността, библиотеките, застъпничеството... на нас!

Съболезнования на децата и близките му...", гласи печалният пост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!