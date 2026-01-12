Почина Михаил Бояджиев
Кадър Фб
Отиде си адвокат Михаил Бояджиев. Това съобщи във Фейсбук бившият външен министър в кабинета на Бойко Борисов Николай Младенов.
"Тъгуваме за Михаил Бояджиев
Загубихме нашия председател, дарител, приятел.
Винаги бе първият харесал и споделил всяка новина на #BCause, винаги насреща с идея за развитие на организацията. Неизменно част от фондацията през всички 30 години като част от Съвета на учредителите, а в последните години – председател на УС.
Пораснахме заедно, заедно съграждахме.
Ще липсва на благотворителността, библиотеките, застъпничеството... на нас!
Съболезнования на децата и близките му...", гласи печалният пост.
