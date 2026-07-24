Почина Милка Христова, дългогодишен общински съветник в София и бивш заместник-председател на СОС

Снимка Пиксабей

Тази сутрин е починала Милка Христова, дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет, и бивш зам.-председател на СОС от БСП, пише Блиц.

"Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова.

Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите.

Ще ни липсваш, майко.

Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас", пише синът й Георги.

"С дълбока тъга научих за кончината на Милка Христова – дългогодишен общински съветник и заместник-председател на Столичния общински съвет от БСП" - написа в социалната мрежа лидерът на Сияние Николай Попов.

"Г-жа Христова беше изключителен юрист, достоен човек и брилянтен политик. Новината за нейната кончина наистина много ме натъжи.

Напуска ни човек, когото дълбоко ценях и уважавах.

Гордея се, че я познавам!

Съболезнования на нейното семейство, близки и приятели.

Мир и светлина на душата ѝ!", заяви Попов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!