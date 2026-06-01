Снимка varnamaraton.info

На 88 години почина Надежда Парушева, една от известните спортни личности във Варна.

Дълги години тя бе успешен ръководител във ФСФД "Черно море", а впоследствие стана родоначалник на плувния маратон "Галата - Варна" и имаше големи заслуги ПСК "Черно море" да се превърне във водещ плувен клуб у нас.

Екипът на "Петел" изказва своите съболезнования на семейството и близките на Надежда Парушева.

Нека душата й почива в мир!

