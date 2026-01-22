Почина Нейчо Нейчев

Снимка Пиксабей

Дългогодишният главен готвач в ресторанта и механата на Шведския хотел Нейчо Нейчев е починал днес на 81 години във Варна.

Нейчев бе дълги години и готвач на националния отбор по футбол на България, като е готвил на играчите на две световни първенства - в Мексико през 1986 година и в САЩ през 1994-та.

На първия мондиал "лъвовете" се водят от Иван Вуцов. Тогава за първи път България излиза от групата си и участва в директните елиминации, където на осминафинала губи от домакините с 0:2.

В Щатите пък четата на Пената постигна най-големия успех в родния футбол, след като завърши на четвърто място и спечели бронзови медали, а Христо Стоичков стана голмайстор на финалите.

Екипът на "Петел" изказва съболезнования на семейството и близките на Нейчо Нейчев. Нека душата му почива в мир!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!