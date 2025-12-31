Почина Нина Димитрова - Ниночка - дългогодишен член и активист на БСП и русофилите в България
Тъжна вест съобщиха от АРТ Силистра:
Почина Нина Димитрова / Ниночка / - дългогодишен член и активист на БСП, председател на Дружеството на русофилите, дългогодишен член и активист на Туристическото дружество, самодеец в читалищни състави..
Бог да я прости! Царство и небесно!!!
