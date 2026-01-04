Почина Румен Родопски – емблематичен изпълнител на родопски народни песни и авторска музика в традиционния стил на Родопите. С десетилетия на сцената той остави трайна следа в българския фолклор и в културната памет на региона, пише Марица.

Румен Родопски е роден през 1943 година в село Треве, община Баните. През 1967 г., заедно със своите братя и сестри, създава оркестър „Родопски извори“, с който развива активна концертна и звукозаписна дейност. Самостоятелно и с формацията изпълнителят е записал над 240 песни, издадени в пет албума на грамофонни плочи, касети и компактдискове.

Сред най-популярните му песни са „Юначе лудо и младо“, „Мари моме, малка моме“, „Стано мари“, които и днес звучат по събори, празници и фолклорни фестивали.

Румен Родопски е изнасял концерти в България и в редица държави по света, а част от своята мисия посвещава и на преподаването – бил е преподавател по български фолклор в университета в Сиатъл, САЩ. При заминаването си от града е изпратен с тържествен концерт, обявен е за почетен гражданин на Сиатъл, а 17 януари е обявен за Ден на Румен Родопски и българския фолклор.

През 2006 г. той е удостоен и със званието почетен гражданин на община Баните по повод 35 години творческа дейност.

С кончината му Родопите губят един от най-истинските си гласове, а българската народна музика – свой верен пазител.

