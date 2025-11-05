Почина Силвия Стоянова, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт

Кадър Фб

Българката отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

На 1 ноември във Ваприо д'Ада, до Милано, почина Силвия Стоянова -38-годишната българка, която стана символ на битката за равен достъп до концертите на хората с увреждания. „Инвалидите имат право да бъдат там, където звучи музиката, където тупти животът", смяташе Силвия, предаде 24 часа

Роденото в София момиче страдаше от детството си от мускулна дистрофия. Силвия стана известна през 2023 година, когато започна своята битка да присъства на концерта на Тейлър Суифт на стадион „Сан Сиро" през юли 2024 г. След като пропусна възможността да закупи билет за зоната за хора с увреждания, Силвия реши да не се отказва. Купи си скъп билет за ВИП- зоната, но организаторите й отказаха достъп до нея с инвалидна количка.

От този момент започна и личната „революция" на Силвия за място на концерта на Тейлър Суифт, която за нея беше не само идол, а и смисъл на живота й. С помощта на друго момиче създаде страницата в интернет „Едно място за Силвия". След като срещна солидарност и подкрепа от 41 хиляди души от цял свят, които подписаха петицията й, Силвия успя да види спектакъла на американската звезда. Младата българка издигна своя глас не само за себе си, а за всички хора с увреждания, които мечтаят да бъдат част от радостта, която другите приемат за даденост. Историята ѝ стигна дори до огромните екрани на Таймс Скуеър в Ню Йорк

