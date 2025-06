Почина Стенли Фишер - един от най-влиятелните финансисти в света

Кадър Ютуб

Фишер беше бивш ръководител на Bank of Israel и бивш заместник-ръководител на Федералния резерв на САЩ

Стенли Фишер, един от най-влиятелните икономисти на съвремието, почина на 31 май в дома си в Лексингтън, Масачузетс, на 81-годишна възраст. Причината за смъртта са усложнения от болестта на Алцхаймер, съобщи семейството му.

Фишер ръководи Bank of Israel от 2005 до 2013 година и служи като заместник-председател на Федералния резерв на САЩ от 2014 до 2017 година. "Доброжелателният му стил на търсене на консенсус помогна за насочването на глобалната икономическа политика и предотвратяването на финансови кризи цели десетилетия", отбелязват от The New York Times, цитира Дунав мост.

Роден в Северна Родезия (днешна Замбия) през 1943 година, Фишер придобива двойно американско и израелско гражданство. Той завършва докторат в Масачузетския технологичен институт през 1969 година, където по-късно преподава и обучава бъдещи централни банкери, включително Бен Бернанке и Марио Драги.

Преди назначаването си в Bank of Israel, Фишер заема ключови позиции в Международния валутен фонд като първи заместник-генерален директор и главен икономист на Световната банка. От 2002 до 2005 година работи като заместник-председател на Citigroup.

Успехи в израелската икономика

По време на осемгодишния си мандат като управител на централната банка на Израел, Фишер успешно преведе страната през глобалната финансова криза от 2008 година. Неговата политика получи широко признание и Bank of Israel бе класифицирана като първа сред централните банки за ефективно функциониране според класацията на Международния институт за развитие на мениджмънта.

"Той беше изключителен икономист. В рамките на ролята си като управител допринесе значително за израелската икономика, особено за възстановяването на стабилността по време на глобалната икономическа криза", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Наследство в американската финансова политика

Като заместник-председател на Федералния резерв под ръководството на Жанет Йелън, Фишер играе важна роля в определянето на паричната политика на САЩ. Президентът Барак Обама го определи като "широко признат за един от водещите и най-опитните умове в областта на икономическата политика в света".

Фишер подаде оставка от поста си през октомври 2017 година по лични причини, осем месеца преди изтичането на мандата му. След напускането на Федералния резерв работи като старши съветник в инвестиционната компания BlackRock.

Стенли Фишер оставя след себе си съпругата си доктор Ана Красико-Трев и трима сина, които живеят в Съединените щати. Първата му съпруга Рода почина през 2020 година.

