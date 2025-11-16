Почина Царят на баничките

Пиксабей

Благоевград е в траур след кончината на бизнесмена Димитър Бакалов, познат сред жителите на града с прозвището „Царят на баничките“.

Тъжната новина съобщи на фейсбук страницата си дъщеря му Бойка Бакалова, предаде Блиц и Струма

Димитър Бакалов

Дълги години неговото име се свързваше с едни от най-предпочитаните закуски в града, а поколения благоевградчани помнят вниманието и отдадеността, с които той работеше, съобщава e-79.com.

В мрежата вече се появиха десетки послания от хора, които го описват като скромен, трудолюбив и винаги усмихнат човек, оставил след себе си трайна следа в ежедневието на града.

Той беше човек с голямо сърце, усмихнат, колоритен и винаги готов да помогне. Работливостта и отдадеността му го превърнаха в едно от най-познатите имена в града и региона, а неговите закусвални дълги години са символ на традиция и качество, уточнява Struma.com.

Ще остане в паметта на всички, които го познават като бохем, душата на компанията и човек, който носеше доброта и добро настроение навсякъде със себе си.

Поклон пред паметта му. Съболезнования на близките!

